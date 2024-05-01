Росіяни вдарили по Одесі балістикою, троє загиблих – ОВА

Пізно ввечері 30 квітня російські війська атакували Одесу балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу троє людей загинуло.

Про це повідомляє﻿ голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Є пошкодження цивільної інфраструктури" , – йдеться в повідомленні.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок ударів РФ постраждали житлові будинки – вибиті вікна та двері.

Нагадаємо, близько опівночі військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Жителів Одеси закликали терміново пройти в укриття.

О 23:48 повідомили про повторне застосування балістичного озброєння. В місті пролунало кілька вибухів.