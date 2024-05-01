Росіяни вдарили по Одесі балістикою, троє загиблих – ОВА
Пізно ввечері 30 квітня російські війська атакували Одесу балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу троє людей загинуло.
Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Є пошкодження цивільної інфраструктури", – йдеться в повідомленні.
Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок ударів РФ постраждали житлові будинки – вибиті вікна та двері.
Нагадаємо, близько опівночі військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Жителів Одеси закликали терміново пройти в укриття.
О 23:48 повідомили про повторне застосування балістичного озброєння. В місті пролунало кілька вибухів.