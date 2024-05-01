Россияне ударили по Одессе баллистикой, трое погибших – ОВА

Поздним вечером 30 апреля российские войска атаковали Одессу баллистическими ракетами. В результате обстрела три человека погибли.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Есть повреждения гражданской инфраструктуры" , – говорится в сообщении.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате ударов РФ пострадали жилые дома – выбиты окна и двери.

Напомним, около полуночи военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Жителей Одессы призвали срочно пройти в укрытие.

В 23:48 сообщили о повторном применении баллистического вооружения. В городе раздалось несколько взрывов.