СБУ проводить "контррозвідувальні заходи" у центрі Києва

Служба безпеки України повідомила про проведення планових контррозвідувальних (безпекових) заходів у центрі Києва. Серед основних локацій – Софійська і Михайлівська площі та прилегла територія.

Про це йдеться﻿ у повідомленні СБУ.

"Основною метою заходів є перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів та місць масового перебування людей. Відпрацювання відбуваються спільно з Управлінням державної охорони, Національною поліцією, Військовою службою правопорядку ЗСУ та іншими підрозділами, залученими до оборони столиці" , – заявили у спецслужбі.

Під час безпекових заходів силовики:

проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території центральної частини міста.

Фото: СБУ

"Відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту" , – зазначили в Службі безпеки.

У СБУ закликали людей "із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців". Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.