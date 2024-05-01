СБУ проводит "контрразведочные мероприятия" в центре Киева

Служба безопасности Украины сообщила о проведении плановых контрразведывательных (безопасных) мероприятий в центре Киева. Среди основных локаций – Софийская и Михайловская площади и прилегающая территория.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Основной целью мер является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей. Отработки проходят совместно с Управлением государственной охраны, Национальной полицией, Военной службой правопорядка ВСУ и другими подразделениями, вовлеченными в оборону столицы" , - заявили в спецслужбе .

Во время мероприятий безопасности силовики:

производят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов;

проверяют граждан, которые находятся на территории центральной части города.

Фото: СБУ

"Отработки будут проходить с учетом правового режима военного положения. Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта" , - отметили в Службе безопасности.

В СБУ призвали людей "с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей". Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.