Країни G7 домовилися знизити залежність ядерної енергетики від Росії
Міністри енергетики країн Групи семи (G7) домовилися знижувати залежність від поставок російської продукції для потреб їхньої ядерної енергетики. Про це йдеться у комюніке G7 за підсумками зустрічі в Турині, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.
"Ми підтверджуємо прихильність лідерів G7 до скорочення залежності від постачань із Росії товарів цивільного призначення, включно зі сприянням створенню диверсифікованого ланцюжка постачань палива, вільного від впливу Росії", - йдеться в документі.
Крім того, G7 має намір сприяти країнам, які прагнуть диверсифікації поставок.
Також міністри зобов'язалися сприяти термоядерному синтезу як джерелу енергії майбутнього.