Країни G7 домовилися знизити залежність ядерної енергетики від Росії

Міністри енергетики країн Групи семи (G7) домовилися знижувати залежність від поставок російської продукції для потреб їхньої ядерної енергетики.﻿ Про це йдеться у комюніке G7 за підсумками зустрічі в Турині, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"Ми підтверджуємо прихильність лідерів G7 до скорочення залежності від постачань із Росії товарів цивільного призначення, включно зі сприянням створенню диверсифікованого ланцюжка постачань палива, вільного від впливу Росії" , - йдеться в документі.

Крім того, G7 має намір сприяти країнам, які прагнуть диверсифікації поставок.

Також міністри зобов'язалися сприяти термоядерному синтезу як джерелу енергії майбутнього.