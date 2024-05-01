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Страны G7 договорились снизить зависимость ядерной энергетики от России

Страны G7 договорились снизить зависимость ядерной энергетики от России
Фото: Pixabay

Министры энергетики стран Группы семи (G7) договорились снижать зависимость от поставок российской продукции для их ядерной энергетики.﻿ Об этом говорится в коммюнике G7 по итогам встречи в Турине, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"Мы подтверждаем приверженность лидеров G7 к сокращению зависимости от поставок из России товаров гражданского назначения, включая содействие созданию диверсифицированной цепочки поставок топлива, свободной от влияния России", - говорится в документе.

Кроме того, G7 намерена содействовать странам, стремящимся к диверсификации поставок.

Также министры обязались содействовать термоядерному синтезу как источнику энергии будущего.

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