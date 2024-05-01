Нафтопереробний завод у Рязані уразили безпілотники ГУР – джерела

Рязанський нафтопереробний завод у Росії в ніч на 1 травня уразили безпілотники Головного управління розвідки Міноборони.﻿﻿ Про це розповіло джерело в ГУР, повідомляє Українська правда.

"Військову ціль у Рязані уражено. Є значні пошкодження, було яскраво" , – зазначив співрозмовник.

В ГУР МО зазвичай офіційно не підтверджують і не спростовують спецоперації розвідки. Водночас у відомстві наголошують, що нафтопереробні заводи, які живлять російський військово-промисловий комплекс, є законною військовою ціллю України, яка 11 рік простистоїть збройній агресії РФ.

За даними російської влади, в ніч на середу 1 травня 2024 року безпілотники атакували Рязанську та Воронезьку області Росії. На Рязанському нафтопереробному заводі виникла пожежа.

Рязанський нафтопереробний завод перебуває під контролем НК "Роснєфть".