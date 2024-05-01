Нефтеперерабатывающий завод в Рязани поразили беспилотники ГУР – источники

Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России в ночь на 1 мая поразили беспилотники Главного управления разведки Минобороны.﻿﻿ Об этом рассказал источник в ГУР, сообщает Украинская правда.

"Военная цель в Рязани поражена. Есть значительные повреждения, было ярко" , – заявил собеседник.

В ГУР МОУ обычно официально не подтверждают и не опровергают спецоперации разведки. В то же время в ведомстве отмечают, что нефтеперерабатывающие заводы, которые питают российский военно-промышленный комплекс, являются законной военной целью Украины, которая 11 год противостоит вооруженной агрессии РФ.

По данным российских властей, в ночь на среду 1 мая 2024 года беспилотники атаковали Рязанскую и Воронежскую области России. На Рязанском нефтеперерабатывающем заводе возник пожар.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод находится под контролем НК "Роснефть".