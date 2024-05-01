У Запорізькій області побудують п'ять підземних шкіл – ОВА
У Запорізькій області побудують п'ять підземних шкіл – міністерство освіти і науки України погодило перші проєкти.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Перші три школи планують побудувати у Запоріжжі, ще дві – у Запорізькому районі.
"Цього тижня оголошуємо перші тендери на будівництво. Наша мета - надати можливість всім дітям, які цього хочуть, повернутися до навчання офлайн. Загалом у перспективі - 10 підземних шкіл", – повідомив Федоров.
Загальна сума субвенції від держави – до 500 мільйонів гривень.