В Запорожской области построят пять подземных школ – ОВА
В Запорожской области построят пять подземных школ – министерство образования и науки Украины согласовало первые проекты.
Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.
Первые три школы планируют построить в Запорожье, еще две – в Запорожском районе.
"На этой неделе объявляем первые тендеры на строительство. Наша цель – предоставить возможность всем детям, которые этого хотят, вернуться к обучению офлайн. Всего в перспективе – 10 подземных школ", – сообщил Федоров.
Общая сумма субвенции от государства – до 500 миллионов гривен.