В Запорожской области построят пять подземных школ – ОВА

В Запорожской области построят пять подземных школ – министерство образования и науки Украины согласовало первые проекты.

Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Первые три школы планируют построить в Запорожье, еще две – в Запорожском районе.

"На этой неделе объявляем первые тендеры на строительство. Наша цель – предоставить возможность всем детям, которые этого хотят, вернуться к обучению офлайн. Всего в перспективе – 10 подземных школ" , – сообщил Федоров.

Общая сумма субвенции от государства – до 500 миллионов гривен.