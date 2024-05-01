У Києві на Великдень посилять заходи безпеки – військова адміністрація

У Києві під час святкування Великодня посилять заходи безпеки. Поліцейські та співробітники муніципальної охорони столиці патрулюватимуть церкви.

Про це повідомляє﻿ Київська міська військова адміністрація.

"Біля церков чергуватимуть правоохоронці, які у разу повітряної тривоги допомагатимуть евакуації вірян та священнослужителів до найближчих укриттів. Крім того, працюватимуть спеціальні тимчасові моніторингові центри, які оперативно відслідковуватимуть ситуацію в Києві задля запобігання правопорушень" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що патрулюватимуть місця проведення богослужінь та зібрання вірян – храми, собори та Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" для недопущення провокацій.

У КМВА додали, що комендантська година на Великдень діятиме без змін – з 00:00 до 05:00.

Також людей закликають уникати великих скупчень людей у храмах або подивитися богослужіння онлайн.

"У нашого ворога немає нічого святого! Навіть в такі світлі дні святкування Воскресіння Господнього від агресора можна очікувати лише заподіяння зла! Загрозу провокацій чи ракетних обстрілів у цей день ніхто не знімає" , – зазначили в адміністрації.

Людей просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та йти в укриття.