В Киеве на Пасху усилят меры безопасности – военная администрация
В Киеве во время празднования Пасхи усилят меры безопасности. Полицейские и сотрудники муниципальной охраны столицы будут патрулировать церкви.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
"У церквей будут дежурить правоохранители, которые в случае воздушной тревоги будут помогать эвакуации верующих и священнослужителей к ближайшим укрытиям. Кроме того, будут работать специальные временные мониторинговые центры, которые будут оперативно отслеживать ситуацию в Киеве для предотвращения правонарушений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих – храмы, соборы и Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" для недопущения провокаций.
В КМВА добавили, что комендантский час в Пасху будет действовать без изменений – с 00:00 до 05:00.
Также люди призывают избегать больших скоплений людей в храмах или посмотреть богослужения онлайн.
"У нашего врага нет ничего святого! Даже в такие светлые дни празднования Воскресения Господня от агрессора можно ожидать лишь причинение зла! Угрозу провокаций или ракетных обстрелов в этот день никто не снимает", - отметили в администрации.
Людей просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и уходить в укрытие.