В Киеве на Пасху усилят меры безопасности – военная администрация

В Киеве во время празднования Пасхи усилят меры безопасности. Полицейские и сотрудники муниципальной охраны столицы будут патрулировать церкви.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"У церквей будут дежурить правоохранители, которые в случае воздушной тревоги будут помогать эвакуации верующих и священнослужителей к ближайшим укрытиям. Кроме того, будут работать специальные временные мониторинговые центры, которые будут оперативно отслеживать ситуацию в Киеве для предотвращения правонарушений" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих – храмы, соборы и Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" для недопущения провокаций.

В КМВА добавили, что комендантский час в Пасху будет действовать без изменений – с 00:00 до 05:00.

Также люди призывают избегать больших скоплений людей в храмах или посмотреть богослужения онлайн.

"У нашего врага нет ничего святого! Даже в такие светлые дни празднования Воскресения Господня от агрессора можно ожидать лишь причинение зла! Угрозу провокаций или ракетных обстрелов в этот день никто не снимает" , - отметили в администрации.

Людей просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и уходить в укрытие.