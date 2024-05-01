Скільки нових авто купили українці у квітні: топ-5 марок

Впродовж квітня в Україні було зареєстровано понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 11% більше ніж торік. Однак відносно попереднього місяця активність на авторинку впала на 14%.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

Лідерство на ринку утримує японська марка Toyota – 856 реєстрацій. Другою за кількістю отриманих номерів (536 шт.) залишається Renault. Volkswagen закінчив місяць з показником 468 проданих авто, піднявшись на третю сходинку рейтингу.

Також у топ-5 квітня потрапили BMW (405 авто) і Skoda (317 авто).

Бестселером на українському ринку нових легковиків залишається компактний кросовер RENAULT Duster, квітнева реалізація якого становила - 484 од.

Всього, з початку року, українці придбали 22,2 тис. нових легкових авто, що на 35% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.