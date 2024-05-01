Сколько новых авто купили украинцы в апреле: топ-5 марок

В течение апреля в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс. новых легковых авто, что на 11% больше, чем в прошлом году. Однако по отношению к предыдущему месяцу активность на авторынке упала на 14%.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Лидерство на рынке удерживает японская марка Toyota – 856 регистраций. Второй по количеству полученных номеров (536 шт.) остается Renault. Volkswagen закончил месяц с показателем 468 проданных авто, поднявшись на третье место рейтинга.

Также в топ-5 апреля попали BMW (405 автомобилей) и Skoda (317 автомобилей).

Бестселлером на украинском рынке новых легковушек остается компактный кроссовер RENAULT Duster, апрельская реализация которого составляла – 484 ед.

Всего с начала года украинцы приобрели 22,2 тыс. новых легковых авто, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2023 года.