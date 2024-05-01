Засновник криптобіржі Binance отримав тюремний термін у США

Федеральний суд в Сіетлі (США) ув'язнив на чотири місяці засновника найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance Чанпена Чжао за звинуваченням у відмиванні грошей, повідомляє Укрінформ.

При цьому вирок, винесений федеральним судом США в Сіетлі, набагато м’якший, ніж три роки позбавлення волі, які запросили прокурори.

Зазначається, що перед оголошенням вироку у вівторок Чжао, відомий як CZ, вибачився за помилки, допущені на посаді генерального директора Binance – криптобіржі, яку він заснував у 2017 році.

Торік він визнав свою провину за звинуваченням у відмиванні грошей.

Binance погодилася виплатити понад 4 мільярди доларів у вигляді штрафів у рамках угоди з прокурорами минулої осені.

Компанія визнала свою участь у боротьбі з відмиванням грошей, незаконному переведенні грошей і порушенні санкційного режиму.

За даними Bloomberg, 47-річний Чжао з особистими статками майже в 40 мільярдів доларів, погодився піти з посади генерального директора криптовалютної біржі та заплатити 200 мільйонів доларів штрафу.