Основатель криптобиржи Binance получил тюремный срок в США

Федеральный суд в Сиэтле (США) заключил в тюрьму на четыре месяца основателя крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпена Чжао по обвинению в отмывании денег, сообщает Укринформ.

При этом приговор, вынесенный федеральным судом США в Сиэтле, гораздо мягче, чем три года лишения свободы, приглашенные прокурорами.

Отмечается, что перед оглашением приговора во вторник Чжао, известный как CZ, извинился за ошибки, допущенные в должности генерального директора Binance – криптобиржи, которую он основал в 2017 году.

В прошлом году он признал свою вину по обвинению в отмывании денег.

Binance согласилась выплатить более 4 миллиардов долларов в виде штрафов в рамках соглашения с прокурорами минувшей осенью.

Компания признала свое участие в борьбе с отмыванием денег, незаконном переводе денег и нарушении санкционного режима.

По данным Bloomberg, 47-летний Чжао с личным состоянием почти в 40 миллиардов долларов согласился уйти с должности генерального директора криптовалютной биржи и заплатить 200 миллионов долларов штрафа.