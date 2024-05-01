Президенти балтійських країн у річницю вступу в ЄС закликали до переговорів з Україною

Президенти трьох балтійських країн у спільній заяві до 20-річчя членства Естонії, Литви та Латвії у ЄС закликали до проведення міжурядових конференцій з Україною, а також Молдовою, і до початку переговорів про вступ із ними у червні 2024 року, повідомляє Європейська правда.

Каріс, Науседа та Рінкевичс підкреслили, що відзначають 20-ту річницю вступу Естонії, Литви та Латвії до Європейського Союзу в той час, коли неспровокована та невиправдана агресивна війна Росії проти України нагадує, що мир у Європі не можна сприймати як належне.

"Наголошуємо, що міжнародна підтримка залишається вирішальною для перемоги України. Сьогодні Україна відстоює наші демократичні цінності. Ми рішуче підтримуємо Україну в захисті заснованого на правилах світового порядку" , – заявили президенти.

Вони додали, що у 1990-1991 роках країни Балтії боролися за демократичний вибір.

"Сьогодні українці, молдовани та грузини борються за європейські цінності та європейську сім'ю як свій вирішальний вибір. Вони мають ту саму мрію, що й ми тоді… Ми рішуче підтримуємо ті країни, які поділяють європейські цінності та бажання бути разом" , – йдеться у заяві.

Президенти запевнили, що будуть підтримувати країни-кандидати на шляху європейської інтеграції до повноправного членства в Європейському Союзі.

"Ми закликаємо до проведення міжурядових конференцій з Україною та Молдовою і до початку переговорів про вступ у червні 2024 року. Розширення Європейського Союзу було стратегічною політичною інвестицією для Європейського Союзу з невичерпним потенціалом" , – наголосили три балтійські президенти.

1 травня 2004 року до ЄС приєдналися Кіпр, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина та Словенія.

На момент приєднання 10 держав членами ЄС були тільки 15 країн, тому це розширення називають "великим вибухом".