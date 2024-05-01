Журналістів знову будуть пускати до Ради, але обмежать кількість

Представники ЗМІ отримають доступ до кулуарів Верховної Ради для висвітлення роботи парламенту під час пленарних засідань у такому ж режимі, як і під час пандемії коронавірусу. Про це заявив керівник апарату Верховної ради В’ячеслав Штучний, повідомляє Укрінформ.

"Ми повертаємося до тієї практики, яка була під час пандемії ковіду. Під час засідання Верховної Ради у будівлі зможуть перебувати 20-30 представників ЗМІ. Журналісти вже подали заяви на акредитацію. Ми готові до проведення додаткової акредитації. Після Великодня зберемо журналістів для інструктажу під час перебування у парламенті" , – зазначив Штучний.

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук нагадав, що парламент – це єдиний в країні законодавчий орган, який працює в умовах воєнного стану, тож може вважатися ворогом одним із центрів прийняття рішень.

"Маємо ризики, які щомісяця підтверджуються відповідними листами від спецслужб" , – сказав Стефанчук.

З огляду на це, зазначила представниця Управління державної охорони Валентина Савіцька, необхідно буде належним чином верифікувати тих представників ЗМІ, які будуть допущені до будівлі парламенту. "Раніше акредитацію у Верховній Раді мали понад 4 тисячі журналістів", – додала вона.

"Нам потрібно сформувати пул журналістів, які ставлять до себе високі репутаційні вимоги" , – зауважив Стефанчук.

Керівник пресслужби Верховної ради Тарас Пастушенко нагадав, що "протягом останніх двох років діє тимчасовий пресцентр, де постійно надається можливість народним депутатам спілкуватися з журналістами".