Журналистов снова будут пускать в Раду, но ограничат количество

Представители СМИ получат доступ к кулуарам Верховной Рады для освещения работы парламента во время пленарных заседаний в таком же режиме, как и во время пандемии коронавируса. Об этом заявил руководитель аппарата Верховной рады Вячеслав Штучный, сообщает Укринформ.

"Мы возвращаемся к той практике, которая была во время пандемии наводнения. Во время заседания Верховной Рады в здании смогут находиться 20-30 представителей СМИ. Журналисты уже подали заявления на аккредитацию. Мы готовы к проведению дополнительной аккредитации. После Пасхи соберем журналистов для инструктажа под время пребывания в парламенте" , – отметил Штучный.

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук напомнил, что парламент – это единственный в стране законодательный орган, работающий в условиях военного положения, поэтому может считаться врагом одним из центров принятия решений.

"Имеются риски, которые ежемесячно подтверждаются соответствующими письмами от спецслужб" , – сказал Стефанчук.

Учитывая это, отметила представитель Управления государственной охраны Валентина Савицкая, необходимо будет должным образом верифицировать представителей СМИ, которые будут допущены к зданию парламента. "Раньше аккредитацию в Верховной Раде имели более 4 тысяч журналистов" , - добавила она.

"Нам нужно сформировать пул журналистов, предъявляющих к себе высокие репутационные требования" , – отметил Стефанчук.

Руководитель пресс-службы Верховной рады Тарас Пастушенко напомнил, что "в последние два года действует временный пресс-центр, где постоянно предоставляется возможность народным депутатам общаться с журналистами".