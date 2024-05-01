Українці у першому кварталі відкрили рекордну кількість ФОПів – "Опендатабот"

Рекордні 74 050 нових ФОПів відкрили українці за перший квартал 2024 року. Це на третину більше, аніж торік, та 18% більше, аніж до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році.

Про це повідомляє﻿ "Опендатабот".

Беззаперечним лідером за кількістю нових справ останні роки залишається столиця. За перший квартал поточного року у Києві зареєстрували 10 252 нових бізнесів — це 13,8% від загальної кількості. На другому місці Дніпропетровщина: 6,8 тисяч новостворених бізнесів. Замикає трійку лідерів Київська область: 5,7 тисяч нових ФОПів.

Чверть новозареєстрованих фізосіб-підприємців займаються роздрібною торгівлею — це найпопулярніша сфера, незмінна протягом останніх 4 років. Серед найбільш запитаних напрямків бізнесу серед українських підприємців також опинилися надання індивідуальних послуг та комп’ютерне програмування.