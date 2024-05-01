Украинцы в первом квартале открыли рекордное количество ФЛП – "Опендатабот"

Рекордные 74 050 новых ФЛП открыли украинцы за первый квартал 2024 года. Это на треть больше, чем в прошлом, и 18% больше, чем до начала полномасштабного вторжения в 2021 году.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Бесспорным лидером по количеству новых дел в последние годы остается столица. За первый квартал текущего года в Киеве зарегистрировали 10 252 новых бизнеса – это 13,8% от общего количества. На втором месте Днепропетровщина: 6,8 тысячи новообразованных бизнесов. Замыкает тройку лидеров Киевская область: 5,7 тысячи новых ФЛП.

Четверть новозарегистрированных физлиц-предпринимателей занимаются розничной торговлей – это самая популярная сфера, неизменная на протяжении последних 4 лет. Среди наиболее востребованных направлений бизнеса среди украинских предпринимателей также оказались предоставление индивидуальных услуг и компьютерное программирование.