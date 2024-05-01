ГУР: Найманці з Непалу масово дезертують дезертирують з армії РФ

Головне управління розвідки Міноборони України заявляє про масове дезертирство непальців, яких завербували росіяни на війну проти України.

Про це йдеться﻿ у дописі ГУР.

"Втеча найманців з Непалу, закріплених за військовою частиною 29328 ЗС РФ, спричинена величезними втратами у "м’ясних штурмах", жорстоким ставленням московитських польових командирів, включно із позасудовими стратами за відмову від виконання наказів йти на вірну смерть, а також ― невиплатою обіцяних грошей" , – йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначають, що групи російських окупантів проводять активні пошуки втікачів по окупованих українських населених пунктах, зокрема ― на Луганщині, де перебував особовий склад в/ч 29328, "але, як правило, результатів цей процес не дає".

"Ватажки російської мотострілецької військової частини у рапортах і доповідях "нагору" пояснюють дезертирство непальців нісенітницями про ймовірне "відбуття до рідної країни через землетрус".

Утім потрапити з окупованої Луганщини назад у Непал самотужки ― справа не надто легка. До того ж за участь у бойових діях проти України у складі російської армії громадянам Непалу у їхній державі може загрожувати притягнення до відповідальності. У підсумку бажання заробити "легких" грошей перетворилось для непальських найманців у пастку, безпечного виходу з якої не існує" , – зазначають розвідники.

ГУР також публікує фото особових справ громадян Непалу, які були завербовані на війну проти України.