Експосадовцю Сил логістики ЗСУ повідомили ще одну підозру – Офіс генпрокурора

Ексначальнику Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Про це повідомляє﻿ Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, колишній посадовець ЗСУ умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави. У щорічній декларації за 2022 рік у розділі "Грошові активи" він відобразив готівкові кошти на загальну суму понад 2 млн грн.

Експосадовцю Сил логістики повідомлено ще одну підозру

Однак, відповідно до поданої ним щорічної декларації за 2020 рік грошові активи у вигляді готівкових коштів у нього та членів його сім’ї були відсутні. Згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб – платників податків сукупний розмір доходів підозрюваного та членів його сім’ї за 2021 та 2022 роки становить 1,70 млн грн.

Разом з цим, відповідно до виписок по банківських рахунках витрати на проживання підозрюваного та членів його сім’ї за цей період становлять 1,74 млн грн.

Це свідчить про фінансову неспроможність заощадити задекларовані за 2022 рік грошові кошти на загальну суму 2 076 175,40 грн.

Нагадаємо, раніше цьому ж експосадовцю було повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на майже 58 млн грн (ст. 368-5 КК України).

Підозрюваному обрано запобіжний захід. За клопотанням прокурора на незаконно набуті активи судом накладено арешт.