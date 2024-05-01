Экс-чиновнику Сил логистики ВСУ сообщили еще одно подозрение – Офис генпрокурора

Эксначальнику Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командование Сил логистики ВСУ сообщено о подозрении в декларировании недостоверной информации (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, бывший чиновник ВСУ намеренно внес заведомо недостоверные сведения в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства. В ежегодной декларации за 2022 год в разделе "Денежные активы" он отразил наличные денежные средства на общую сумму более 2 млн грн.

Экс-чиновнику Сил логистики поставлено в известность еще одно подозрение

Однако, согласно поданной им ежегодной декларации за 2020 год, денежные активы в виде наличных средств у него и членов его семьи отсутствовали. Согласно сведениям Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков, совокупный размер доходов подозреваемого и членов его семьи за 2021 и 2022 годы составляет 1,70 млн грн.

Вместе с этим, согласно выпискам по банковским счетам, расходы на проживание подозреваемого и членов его семьи за этот период составляют 1,74 млн грн.

Это свидетельствует о финансовой несостоятельности сэкономить задекларированные за 2022 год денежные средства на общую сумму 2076175,40 грн.

Напомним, ранее этому же чиновнику было поставлено в известность о подозрении в незаконном обогащении на почти 58 млн грн (ст. 368-5 УК Украины).

Подозреваемому избрана мера пресечения. По ходатайству прокурора на незаконно приобретенные активы судом наложен арест.