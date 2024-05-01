На Закарпатті відкрили рекрутинговий центр ЗСУ – Міноборони

В Ужгороді відкрили Центр рекрутингу української армії. Це 19-й такий центр в Україні.

Про це повідомила﻿ заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

У центрі доступні сотні вакансій від закарпатських підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії, та Державної прикордонної служби України. Загальноукраїнська база вакансій має понад 10 тисяч вакансій в силах оборони України.

У Міноборони додають, що рекрутування також можливе навіть після отримання повістки про уточнення даних.

Калмикова зазначила, що у центрах рекрутингу не роздають повістки, їхня функція суто інформативна.

Місцезнаходження центру в Ужгороді: площа Поштова, 3 (приміщення ЦНАПу).

Час роботи центру: з понеділка по четвер з 9:00 до 16:00, у п’ятницю до 13:00.