На Закарпатті відкрили рекрутинговий центр ЗСУ – Міноборони
В Ужгороді відкрили Центр рекрутингу української армії. Це 19-й такий центр в Україні.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.
У центрі доступні сотні вакансій від закарпатських підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії, та Державної прикордонної служби України. Загальноукраїнська база вакансій має понад 10 тисяч вакансій в силах оборони України.
У Міноборони додають, що рекрутування також можливе навіть після отримання повістки про уточнення даних.
Калмикова зазначила, що у центрах рекрутингу не роздають повістки, їхня функція суто інформативна.
Місцезнаходження центру в Ужгороді: площа Поштова, 3 (приміщення ЦНАПу).
Час роботи центру: з понеділка по четвер з 9:00 до 16:00, у п’ятницю до 13:00.