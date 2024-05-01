На Закарпатье открыли рекрутинговый центр ВСУ – Минобороны

В Ужгороде открыли Центр рекрутинга украинской армии. Это 19-й центр в Украине.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

В центре доступны сотни вакансий от закарпатских подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины. Всеукраинская база вакансий имеет более 10 тысяч вакансий в силах обороны Украины.

В Минобороны добавляют, что рекрутирование возможно даже после получения повестки об уточнении данных.

Калмыкова отметила, что в центрах рекрутинга не раздают повестки, их функция сугубо информативна.

Местонахождение центра в Ужгороде: площадь Почтовая, 3 (помещение ЦНАПа).

Время работы центра: с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00, в пятницу до 13:00.