Вечірній обстріл Нікополя: кількість постраждалих зросла

Внаслідок російського артобстрілу та удару дроном-камікадзе по Нікополю, які сталися 30 квітня ввечері на Дніпропетровщині, поранення дістали чотири людини, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у соцмережах.

За його словами, ушпиталені 47-річний чоловік і 27-річна жінка. Вони – в стані середньої тяжкості. Також поранені чоловік 44 років та жінка – 43-х. Їм надали необхідну медичну допомогу і відпустили лікуватися вдома.

Також були понівечені кілька відділень місцевої лікарні й "швидка". Пошкоджені школа і спортивний майданчик. Побиті 7 приватних будинків, 6 господарських споруд. Зачепило опори вуличного освітлення і лінії електропередач. Зайнялося авто. Пожежу рятувальники приборкали.

Що передувало:

Про обстріл Нікополя стало відомо у середу вранці. Тоді Лисак повідомляв про одну поранену людину.