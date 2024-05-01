Вечерний обстрел Никополя: количество пострадавших возросло

В результате российского артобстрела и удара дроном-камикадзе по Никополю, которые произошли 30 апреля вечером на Днепропетровщине, ранения получили четыре человека, сообщает Украинская правда.

Об этом собщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в соцсетях.

По его словам, госпитализированы 47-летний мужчина и 27-летняя женщина. Они - в состоянии средней тяжести. Также ранены мужчина 44 лет и женщина - 43-х. Им оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили лечиться дома.

Также были изуродованы несколько отделений местной больницы и "скорая". Повреждены школа и спортивная площадка. Побиты 7 частных домов, 6 хозяйственных построек. Задело опоры уличного освещения и линии электропередач. Загорелось авто. Пожар спасатели потушили.

Что предшествовало:

Об обстреле Никополя стало известно в среду утром. Тогда Лысак сообщал об одном раненом человеке.