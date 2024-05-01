Росіяни вдарили "Ураганами" по Донецькій області: є загиблі та поранені

Російські війська вдарили ракетними системами "Ураган" по місту Гірник, що на Донеччині. Загинули чоловік і жінка, ще шестеро людей отримали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у соцмережах.

За його словами, обстріл стався у середу по обіді.

Наразі відомо, що загинула 57-річна жінка і 64-річний чоловік. Пораненим надається медична допомога.

Філашкін зазначив, що це попередня інформація, і остаточні дані про кількість постраждалих та обсяги руйнувань з'являться згодом.

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