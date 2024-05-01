Новий закон про мобілізацію: кому не треба йти до військкоматів

Новий закон про мобілізацію набуває чинності 18 травня 2024 року. Він встановлює низку додаткових обов’язків для українців.Ті, хто перебуває на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів уточнити адресу проживання, номери телефонів та інші особисті дані, повідомляє РБК-Україна.

Про те, кому не треба йти до ТЦК після набуття чинності нового закону про мобілізацію пояснює адвокат і провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич.

Кому потрібно оновити дані в ТЦК

Для тих, хто перебуває на території України, оновити дані можна трьома способами:

самостійно прийти до ТЦК та СП; через центри надання адміністративних послуг; через електронний кабінет.

Якщо ви за кордоном, то можна повідомити такі данні на офіційну електронну адресу або номер телефону ТЦК, які мають бути зазначені на офіційному сайті такого ТЦК, або через електронний кабінет. Планується, що оновлення через ЦНАП має запрацювати з 17 травня, а електронний кабінет – з 17 червня.

"Оскільки в законі прямо зазначений обов’язок для всіх громадян оновити свої дані, в такому випадку це стосується і жінок, які перебувають на військовому обліку. Наразі жінки, які мають або здобувають медичну/фармацевтичну освіту зобов’язані ставати на військовий облік у ТЦК та СП" , – каже Антон Маринич.

Таким чином, законодавець встановив обов’язок з актуалізації свої даних протягом 60 днів (починаючи з 18 травня) для таких категорій:

призовники – 17-25 років, які мають посвідчення про приписку;

– 17-25 років, які мають посвідчення про приписку; військовозобов’язані – 25-60 років, які мають тимчасове посвідчення або військовий квиток;

– 25-60 років, які мають тимчасове посвідчення або військовий квиток; жінки медики та фармацевти, які перебувають на військовому обліку.

"Тому ситуація така, що незалежно від того, чи ви призовник або військовозобов’язаний, а також чи є у вас підстави для відстрочки, у вас є обов’язок протягом 60 днів оновити дані", – пояснює співрозмовник.

Кому не треба йти до військкоматів

Обов’язок йти до ТЦК для оновлення даних не поширюється на громадян, які виключені з військового обліку, тому їм таке оновлення проводити не потрібно, каже Антон Маринич.

За новим Законом, виключенню з військового обліку у ТЦК та СП підлягають громадяни, які:

припинили громадянство України;

визнані непридатними до військової служби;

досягли граничного віку перебування в запасі.