Новый закон о мобилизации: кому не нужно идти в военкоматы

Новый закон о мобилизации вступает в силу 18 мая 2024 года. Он устанавливает ряд дополнительных обязанностей для украинцев. Те, кто состоит на военном учете, обязаны в течение 60 дней уточнить адрес проживания, номера телефонов и другие личные данные, сообщает РБК-Украина.

О том, кому не нужно идти в ТЦК после вступления в силу нового закона о мобилизации объясняет адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич.

Кому нужно обновить данные в ТЦК

Для тех, кто находится на территории Украины, обновить данные можно тремя способами:

самостоятельно прийти в ТЦК и СП; через центры предоставления административных услуг; через электронный кабинет.

Если вы за границей, то можно сообщить такие данные по официальному электронному адресу или номеру телефона ТЦК, которые должны быть указаны на официальном сайте такого ТЦК, или через электронный кабинет. Планируется, что обновление через ЦНАП должно заработать с 17 мая, а электронный кабинет – с 17 июня.

"Поскольку в законе прямо указана обязанность для всех граждан обновить свои данные, в таком случае это касается и женщин, состоящих на военном учете. Сейчас женщины, имеющие или получающие медицинское/фармацевтическое образование, обязаны становиться на военный учет в ТЦК и СП" , – говорит Антон Маринич.

Таким образом, законодатель установил обязанность по актуализации своих данных в течение 60 дней (начиная с 18 мая) для таких категорий:

призывники – 17-25 лет, имеющие удостоверение о приписке;

– 17-25 лет, имеющие удостоверение о приписке; военнообязанные – 25-60 лет, имеющие временное удостоверение или военный билет;

– 25-60 лет, имеющие временное удостоверение или военный билет; женщины медики и фармацевты, состоящие на военном учете.

"Поэтому ситуация такова, что независимо от того, вы призывник или военнообязанный, а также есть ли у вас основания для отсрочки, у вас есть обязанность в течение 60 дней обновить данные", – объясняет собеседник.

Кому не нужно идти в военкоматы

Обязанность идти в ТЦК для обновления данных не распространяется на граждан, исключенных из военного учета, поэтому им такое обновление проводить не нужно, говорит Антон Маринич.

По новому Закону исключению из военного учета в ТЦК и СП подлежат граждане, которые:

прекратили гражданство Украины;

признаны непригодными к военной службе;

достигли предельного возраста пребывания в запасе.