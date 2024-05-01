Зеленський анонсував ще сім угод про гарантії безпеки

Україна готує ще сім нових угод про гарантії безпеки. Одна з цих угод буде підписана зі Сполученими Штатами Америки, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить відеозвернення українського президента Володимира Зеленського.

"Готуємо ще сім нових безпекових документів для нашої держави - двосторонніх безпекових угод. Зокрема, щодо безпекової угоди зі Сполученими Штатами. Зброя, фінанси, політична взаємодія - сьогодні працював із командою щодо конкретних деталей цих документів, і по деяких із них уже є попередній текст угод" , - пояснив президент.

Зеленський зазначив, що кожна з безпекових угод підтримає Україну цього року і в наступні роки.

"Безпекова архітектура на час до вступу в НАТО. Наповнюємо драфти угод більш сильними можливостями для України та для нашої спільної безпеки з партнерами. Зрозуміло, що особливий пріоритет - усьому, що дасть більше захисту від російського терору" , - підсумував він.

Гарантії безпеки

Україна уклала вже дев’ять двосторонніх безпекових угод: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. Цей документ підписують на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України.