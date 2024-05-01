Зеленський звільнив начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка

Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчить Указ, опублікований 1 травня на офіційному сайті глави держави.

"Звільнити Вітюка Іллю Анатолійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України" , — йдеться в документі.

Президент Зеленський звільнив Вітюка після інциденту з повісткою журналісту-розслідувачу. Раніше у нього знайшли елітне житло, що не відповідає його доходам.

Як повiдомлялось, 9 квітня стало відомо, що голова Служби безпеки України Василь Малюк відсторонив Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-Інфо".