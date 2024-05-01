Зеленский уволил начальника Департамента кибербезопасности СБУ Витюка

Владимир Зеленский уволил Илью Витюка с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствует Указ, опубликованный 1 мая на официальном сайте главы государства.

"Уволить Витюка Илью Анатольевича с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины" , — говорится в документе.

Президент Зеленский уволил Витюка после инцидента с повесткой журналисту-расследователю. Ранее у него нашли элитное жилье, не соответствующее его доходам.

Как сообщалось, 9 апреля стало известно, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк отстранил Витюка от исполнения должностных обязанностей во время проверки обстоятельств, обнародованных журналистами "Следствие-Инфо".