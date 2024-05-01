ВПО, які не пройшли ідентифікацію, залишилися без пенсії: як її відновити

Пенсіонерам, які стали внутрішньо-переміщеними особами до початку повномасштабної війни, необхідно було пройти ідентифікацію, щоб продовжувати отримувати виплати, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

У відомстві нагадали, що ідентифікацію таких переселенців мали пройти ще до 31 березня 2024 року. Тим пенсіонерам, котрі цього не зробили, не перераховують пенсію на банківські картки.

"Звертаємо увагу пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року і не пройшли фізичну ідентифікацію: це можна зробити і зараз. Після проходження ідентифікації виплату пенсії буде продовжено" , - наголосили у Мінсоцполітики.

Виплату пенсії відновлять із врахуванням коштів за всі місяці, коли її не виплачували.

У відомстві уточнюють, що якщо ідентифікацію вже пройдено, але пенсію ще не виплатили - потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду та повідомити про дату та спосіб проходження ідентифікації.

Як пройти ідентифікацію

Для того щоб пройти ідентифікацію, є кілька варіантів:

особисто відвідати відділення "Ощадбанку" або орган ПФУ;

віддалено авторизуватись за допомогою "Дія.Підпис" на сайті електронних послуг ПФУ﻿;

за допомогою відеозв'язку (подати заявку можна на сайті електронних послуг ПФУ або через контакт-центр Пенсійного фонду України за номерами: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

у разі перебування за кордоном - отримати у закордонній дипломатичній установі посвідчення факту, що особа жива та надати ці документи органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку.

Нагадаємо, нещодавно у ПФУ розповіли, що середній розмір пенсій в Україні - 5 743,27 гривень. При цьому у пенсіонерів, які працюють - 6 094,28 гривень.