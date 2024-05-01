ВПЛ, которые не прошли идентификацию, остались без пенсии: как ее восстановить

Пенсионерам, которые стали внутренне-перемещенными лицами до начала полномасштабной войны, необходимо было пройти идентификацию, чтобы продолжать получать выплаты, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

В ведомстве напомнили, что идентификацию такие переселенцы должны были пройти еще до 31 марта 2024 года. Тем пенсионерам, которые этого не сделали, не перечисляют пенсию на банковские карты.

"Обращаем внимание пенсионеров, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошли физическую идентификацию: это можно сделать и сейчас. После прохождения идентификации выплата пенсии будет продлена" , - подчеркнули в Минсоцполитики.

Выплату пенсии возобновят с учетом средств за все месяцы, когда ее не выплачивали.

В ведомстве уточняют, что если идентификация уже пройдена, но пенсию еще не выплатили - нужно обратиться в органы Пенсионного фонда и сообщить о дате и способе прохождения идентификации.

Как пройти идентификацию

Для того, чтобы пройти идентификацию, есть несколько вариантов:

лично посетить отделение "Ощадбанка" или орган ПФУ;

отдаленно авторизоваться при помощи "Дія.Підпис" на сайте электронных услуг ПФУ﻿;

при помощи видеосвязи (подать заявление можно на сайте электронных услуг ПФУ или через контакт-центр Пенсионного фонда Украины по номерам: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

в случае нахождения за границей - получить в заграничном дипломатическом учреждении удостоверение факта, что лицо живо и предоставить эти документы органу ПФУ, где пенсионер состоит на учете.

Напомним, недавно в ПФУ рассказали, что средний размер пенсий в Украине - 5 743,27 гривен. При этом у пенсионеров, которые работают, - 6 094,28 гривен.