У Росії заявили про атаку безпілотників та пошкодження енергетичної інфраструктури

В Орловській та Курській областях Росії заявили про атаку дронів і пошкодження енергетичної інфраструктури, повідомляє Українська правда.

За даними губернатора Орловської області Андрія Кличкова, під час знешкодження було пошкоджено енергетичну інфраструктуру Глазуновського і Свердловського районів регіону.

Частина області залишилася без світла.

Також дрони атакували й Курську область. Там без світла залишився один населений пункт, повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

Телеграм-канал Astra повідомляє про атаку безпілотників на Краснодарський край – у Афіпську місцеві чули вибухи. Зазначається, що поблизу розташований Афіпський НПЗ.

Міноборони РФ повідомляє про знищення і перехоплення за ніч 12 українських БПЛА, з яких 5 - над територією Брянської області, 1 - над Курською, 1 - над Бєлгородською, 2 - над Ростовською і 3 - над територією Краснодарського краю.