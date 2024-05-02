В России заявили об атаке беспилотников и повреждении энергетической инфраструктуры

В Орловской и Курской областях России заявили об атаке дронов и повреждении энергетической инфраструктуры, сообщает Украинская правда.

По данным губернатора Орловской области Андрея Клычкова, во время обезвреживания была повреждена энергетическая инфраструктура Глазуновского и Свердловского районов региона.

Часть области осталась без света.

Также дроны атаковали и Курскую область. Там без света остался один населенный пункт, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Телеграм-канал Astra сообщает об атаке беспилотников на Краснодарский край - в Афипске местные слышали взрывы. Отмечается, что поблизости расположен Афипский НПЗ.

Минобороны РФ сообщает об уничтожении и перехвате за ночь 12 украинских БПЛА, из которых 5 - над территорией Брянской области, 1 - над Курской, 1 - над Белгородской, 2 - над Ростовской и 3 - над территорией Краснодарского края.