ISW: Росія готується перекидати дивізії на схід України

Окупанти, імовірно, вдадуться до перекидання своїх повітряно-десантних дивізій із Запорізької області на схід, повідомляє Українська правда.

Згідно з проаналізованими даними експертів Інституту вивчення війни (ISW), російські військові можуть перекидати частини 76-ї та 7-ї повітряно-десантних дивізій із Запорізької області в напрямку східної України, ймовірно, для посилення та інтенсифікації поточних наступальних операцій.

Попри це, ISW поки що не знайшов підтвердження того, що частини 76-ї та 7-ї дивізій ПДВ були передислоковані на інші напрямки, хоча російські та українські повідомлення є важливими, і будь-яка передислокація ПДВ із Запорізької області на схід України потребує ретельнішого вивчення найближчими днями.

У звіті зазначають, що будь-яка передислокація цих підрозділів надасть російським військам можливість інтенсифікувати наступальні операції і чинити все більший тиск на українські сили, незалежно від того, де вони будуть розташовані.

ISW не дає оцінки того, який район є найбільш вірогідним для передислокації сил російських ВДВ, якщо така взагалі відбудеться.

Разом з тим ISW продовжуватиме відстежувати повідомлення про можливу передислокацію частин 76-ї та 7-ї дивізій ПДВ, оскільки це становить значний ризик для здатності України уповільнити триваючі російські наступальні операції на сході України в найближчі тижні до прибуття американської допомоги у сфері безпеки.

Ключові висновки ISW за 1 травня