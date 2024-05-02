ISW: Россия готовится перебрасывать дивизии на восток Украины
Оккупанты, вероятно, прибегнут к переброске своих воздушно-десантных дивизий из Запорожской области на восток, сообщает Украинская правда.
Согласно проанализированным данным экспертов Института изучения войны (ISW), российские военные могут перебрасывать части 76-й и 7-й воздушно-десантных дивизий из Запорожской области в направлении восточной Украины, вероятно, для усиления и интенсификации текущих наступательных операций.
Несмотря на это, ISW пока не нашел подтверждения того, что части 76-й и 7-й дивизий ВДВ были передислоцированы на другие направления, хотя российские и украинские сообщения являются важными, и любая передислокация ВДВ из Запорожской области на восток Украины требует более тщательного изучения в ближайшие дни.
В отчете отмечают, что любая передислокация этих подразделений предоставит российским войскам возможность интенсифицировать наступательные операции и оказывать все большее давление на украинские силы, независимо от того, где они будут расположены.
ISW не дает оценки того, какой район является наиболее вероятным для передислокации сил российских ВДВ, если таковая вообще произойдет.
Вместе с тем ISW будет продолжать отслеживать сообщения о возможной передислокации частей 76-й и 7-й дивизий ВДВ, поскольку это представляет значительный риск для способности Украины замедлить продолжающиеся российские наступательные операции на востоке Украины в ближайшие недели до прибытия американской помощи в сфере безопасности.
Ключевые выводы ISW за 1 мая
- По сообщениям, российские военные перебрасывают части 76-й и 7-й воздушно-десантных дивизий из Запорожской области в направлении восточной Украины, вероятно, для усиления и интенсификации текущих наступательных операций.
- Российские военные могут попытаться перебросить элементы 76-й или 7-й дивизии ВДВ или обеих дивизий на восток Украины для поддержки наступательных операций России в Донецкой области и воспользоваться текущим окном уязвимости до того, как американская военная помощь начнет поступать к линии фронта в полном объеме.
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