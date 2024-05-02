Курс валют НБУ на 2 травня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 2 травня 2024 року
Курс долара порівняно з 1 травня зріс на 12 коп. до 39.6370 за 1 долар.
Євро подешевшав на 7 коп. до 42.2986 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 8 коп. до 49.4828 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 23 коп. до 43.0790 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого впав на 7 коп. до 9.7465 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39,637 000
|EUR
|Євро
|42.298 600
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.482 800
|CHF
|Швейцарський франк
|43,079 000
|PLN
|Польський злотий
|9.746 500
Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.