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Курс валют НБУ на 2 травня

Курс валют НБУ на 2 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 2 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 1 травня зріс на 12 коп. до 39.6370 за 1 долар.

Євро подешевшав на 7 коп. до 42.2986 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 8 коп. до 49.4828 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 23 коп. до 43.0790 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 7 коп. до 9.7465 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39,637 000 +0.1219
EUR Євро 42.298 600 --0.0655
GBP Фунт стерлінгів 49.482 800 --0.077
CHF Швейцарський франк 43,079 000 --0.23
PLN Польський злотий 9.746 500 --0.0653

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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