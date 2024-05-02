Курс валют НБУ на 2 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 2 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 1 травня зріс на 12 коп. до 39.6370 за 1 долар.

Євро подешевшав на 7 коп. до 42.2986 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 8 коп. до 49.4828 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 23 коп. до 43.0790 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 7 коп. до 9.7465 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39,637 000 EUR Євро 42.298 600 GBP Фунт стерлінгів 49.482 800 CHF Швейцарський франк 43,079 000 PLN Польський злотий 9.746 500

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.