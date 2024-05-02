Курс валют НБУ на 2 мая
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 2 мая 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 1 мая, вырос на 12 коп до 39.6370 за 1 доллар.
Евро подешевел на 7 коп до 42.2986 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 8 коп до 49.4828 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 23 коп до 43.0790 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого упал на 7 коп до 9.7465 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.637000
|EUR
|Евро
|42.298600
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.482800
|CHF
|Швейцарский франк
|43.079000
|PLN
|Польский злотый
|9.746500
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.