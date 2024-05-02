Курс валют НБУ на 2 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 2 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 1 мая, вырос на 12 коп до 39.6370 за 1 доллар.

Евро подешевел на 7 коп до 42.2986 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 8 коп до 49.4828 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 23 коп до 43.0790 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 7 коп до 9.7465 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.637 000 EUR Евро 42.298 600 GBP Фунт стерлингов 49.482 800 CHF Швейцарский франк 43.079 000 PLN Польский злотый 9.746 500

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.