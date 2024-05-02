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Курс валют НБУ на 2 мая

Курс валют НБУ на 2 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 2 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 1 мая, вырос на 12 коп до 39.6370 за 1 доллар.

Евро подешевел на 7 коп до 42.2986 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 8 коп до 49.4828 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 23 коп до 43.0790 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 7 коп до 9.7465 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.637000 +0.1219
EUR Евро 42.298600 --0.0655
GBP Фунт стерлингов 49.482800 --0.077
CHF Швейцарский франк 43.079000 --0.23
PLN Польский злотый 9.746500 --0.0653

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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