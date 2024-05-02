Протести у Грузії: госпіталізували 8 мітингарів, "червоний рівень" безпеки
МОЗ Грузії повідомило про госпіталізацію вісьмох постраждалих учасників акції протесту проти закону про "іноагентів" біля парламенту, де, зі свого боку, запровадили "червоний рівень" безпеки, повідомляє Європейська правда.
У заяві МОЗ йдеться про те, що в постраждалих – ушкодження різного типу, зокрема поранення в ділянці обличчя, голови та різних частин тіла, а також інтоксикація та ускладнення дихальних шляхів.
Відомство уточнило, що одного з них уже виписали, а семеро осіб, чий стан задовільний, залишаються під наглядом медиків.
Водночас на місці акції протесту допомогу надали десяткам демонстрантів, а також одному співробітнику МВС. Постраждалі найчастіше скаржилися на головний біль та печіння в очах, інформує агентство "Новости-Грузия".
Тим часом спікер парламенту Грузії Шалви Папуашвілі видав розпорядження про посилення заходів безпеки з 23:00 1 травня, повідомляє "Эхо Кавказа".
У заяві пресслужби законодавчого органу йдеться про те, що "у зв'язку з нападом на будівлю парламенту Грузії, який створює небезпеку для життя та здоров'я осіб, які перебувають у палаці, оголошено "червоний рівень" безпеки".
"Під час його дії всі особи зобов'язані покинути будівлю парламенту. Виняток допускається для осіб, які будуть визначені главою адміністрації парламенту для запобігання загрозам. Метою цього заходу є захист життя і здоров'я осіб, які перебувають у палаці парламенту", – наголошується в повідомленні.
Як інформує SOVA, біля одного з бокових входів до парламенту, маніфестанти палять дерев'яні загородження та сміття, зводять барикади, а також перегороджують входи сміттєвими баками.
Щоб захиститися від сльозогінного газу і напору водомета вони використовують елементи паркану як щити.