Протести у Грузії: госпіталізували 8 мітингарів, "червоний рівень" безпеки

МОЗ Грузії повідомило про госпіталізацію вісьмох постраждалих учасників акції протесту проти закону про "іноагентів" біля парламенту, де, зі свого боку, запровадили "червоний рівень" безпеки, повідомляє Європейська правда.

У заяві МОЗ йдеться про те, що в постраждалих – ушкодження різного типу, зокрема поранення в ділянці обличчя, голови та різних частин тіла, а також інтоксикація та ускладнення дихальних шляхів.

Відомство уточнило, що одного з них уже виписали, а семеро осіб, чий стан задовільний, залишаються під наглядом медиків.

Водночас на місці акції протесту допомогу надали десяткам демонстрантів, а також одному співробітнику МВС. Постраждалі найчастіше скаржилися на головний біль та печіння в очах, інформує агентство "Новости-Грузия".

This is the Revolution.



The people will win.



Georgia ????????????????pic.twitter.com/IxZ9KbwJOx — Foreign policy (@ForeignpolicyWB) May 1, 2024

Тим часом спікер парламенту Грузії Шалви Папуашвілі видав розпорядження про посилення заходів безпеки з 23:00 1 травня, повідомляє "Эхо Кавказа".

У заяві пресслужби законодавчого органу йдеться про те, що "у зв'язку з нападом на будівлю парламенту Грузії, який створює небезпеку для життя та здоров'я осіб, які перебувають у палаці, оголошено "червоний рівень" безпеки".

"Під час його дії всі особи зобов'язані покинути будівлю парламенту. Виняток допускається для осіб, які будуть визначені главою адміністрації парламенту для запобігання загрозам. Метою цього заходу є захист життя і здоров'я осіб, які перебувають у палаці парламенту", – наголошується в повідомленні.

Як інформує SOVA, біля одного з бокових входів до парламенту, маніфестанти палять дерев'яні загородження та сміття, зводять барикади, а також перегороджують входи сміттєвими баками.

people put up barricades and hung ???????? ???????? ???????? flags on top #tbilisi #georgia pic.twitter.com/gIUkGXRZFh — Tornike Mandaria (@Tokmando) May 1, 2024

Щоб захиститися від сльозогінного газу і напору водомета вони використовують елементи паркану як щити.