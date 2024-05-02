Протесты в Грузии: госпитализировали 8 митингующих, "красный уровень" безопасности

Минздрав Грузии сообщил о госпитализации восьми пострадавших участников акции протеста против закона об "иноагентах" у парламента, где, в свою очередь, ввели "красный уровень" безопасности, сообщает Европейская правда.

В заявлении Минздрава говорится, что у пострадавших – повреждения разного типа, в том числе ранения в области лица, головы и разных частей тела, а также интоксикация и осложнения дыхательных путей.

Ведомство уточнило, что одного из них уже выписали, а семь человек, чье состояние удовлетворительное, остаются под наблюдением медиков.

При этом на месте акции протеста помощь оказали десяткам демонстрантов, а также одному сотруднику МВД. Пострадавшие чаще всего жаловались на головные боли и жжение в глазах, информирует агентство "Новости-Грузия".

This is the Revolution.



The people will win.



Georgia ????????????????pic.twitter.com/IxZ9KbwJOx — Foreign policy (@ForeignpolicyWB) May 1, 2024

Тем временем, спикер парламента Грузии Шалвы Папуашвили выдал распоряжение об усилении мер безопасности с 23:00 1 мая, сообщает "Эхо Кавказа".

В заявлении пресс-службы законодательного органа говорится, что "в связи с нападением на здание парламента Грузии, которое создает опасность для жизни и здоровья лиц, находящихся во дворце, объявлен "красный уровень" безопасности".

"Во время его действия все лица обязаны покинуть здание парламента. Исключение допускается для лиц, которые будут определены главой администрации парламента для предотвращения угроз. Целью этого мероприятия является защита жизни и здоровья лиц, находящихся во дворце парламента", – отмечается в сообщении.

Как информирует SOVA, у одного из боковых входов в парламент, манифестанты жгут деревяные заграждения и мусор, возводят баррикады, а также перегораживают входы мусорными баками.

people put up barricades and hung ???????? ???????? ???????? flags on top #tbilisi #georgia pic.twitter.com/gIUkGXRZFh — Tornike Mandaria (@Tokmando) May 1, 2024

Чтобы защититься от слезоточивого газа и напора водомета они используют элементы забора как щиты.