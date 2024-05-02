Польща під час головування в ЄС зосередиться на питанні України – Дуда

Польське головування в Раді ЄС у першій половині 2025 року має зосередитися на питаннях поглиблення контактів Євросоюзу зі США, євроінтеграції України й Молдови та відбудові нашої країни. Про це у промові з нагоди 20-річчя вступу Польщі до ЄС заявив Анджей Дуда, повідомляє Укрінформ.

Він підкреслив, що пріоритетами Польщі під час головування в Євросоюзі мають бути співпраця між ЄС і США, підтримка процесу євроінтеграції України, Молдови та Західних Балкан, а також енергетична трансформація й охорона клімату.

Президент зазначив, що під час головування в Раді ЄС Польща має організувати два великі саміти: Євросоюз – США та Євросоюз – Україна, який буде присвячений питанням відбудови нашої держави та прийняття її до євроспільноти.

Дуда висловив упевненість, що завдяки, зокрема зусиллям і допомозі його країни, Україна зможе захистити суверенітет і незалежність і в майбутньому буде надійним партнером Польщі.