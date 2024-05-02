Польша во время председательства в ЕС сосредоточится на вопросе Украины – Дуда

Польское председательство в Совете ЕС в первой половине 2025 г. должно сосредоточиться на вопросах углубления контактов Евросоюза с США, евроинтеграции Украины и Молдовы и восстановлении нашей страны. Об этом в речи по случаю 20-летия вступления Польши в ЕС заявил Анджей Дуда, сообщает Укринформ.

Он подчеркнул, что приоритетами Польши во время председательства в Евросоюзе должно быть сотрудничество между ЕС и США, поддержка процесса евроинтеграции Украины, Молдовы и Западных Балкан, а также энергетическая трансформация и охрана климата.

Президент отметил, что во время председательства в Совете ЕС Польша должна организовать два больших саммита: Евросоюз – США и Евросоюз – Украина, который будет посвящен вопросам восстановления нашего государства и принятию его в евросообщество.

Дуда выразил уверенность, что благодаря, в частности, усилиям и помощи его страны, Украина сможет защитить суверенитет и независимость и в будущем будет надежным партнером Польши.