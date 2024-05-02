На фронті понад 120 зіткнень, окупанти посилили штурми під Авдіївкою – Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення між Силами оборони України та російськими військами. Окупанти посилили атаки на Авдіївському напрямку – за добу ЗСУ відбили 39 штурмів. Також росіяни 22 рази атакували на Новопавлівському напрямку, 20 – на Бахмутському та по 14 штурмів на Лиманському та Куп'янському напрямках.

Про це йдеться﻿ в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 2 травня.

Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційний удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Харків, Золочів, Глибоке, Велика Данилівка, Слобожанське, Куп’янськ, Борова Харківської області; Диліївка, Соловйове, Очеретине, Новоселівка, Прогрес, Уманське, Желанне, Новожеланне, Новомихайлівка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Лобкове, Оріхів Запорізької області; Ольгівка, Тягинка, Велетенське Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку відбито 14 атак, здійснених противником в районах населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області, а також Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 20 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 39 атак в районах населених пунктів Калинове, Архангельське, Прогрес, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 9 безуспішних атак на позиції наших військ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ураження по 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА та по 8 районах зосередження особового складу противника.