На фронте более 120 столкновений, оккупанты усилили штурмы под Авдеевкой – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 121 боевое столкновение между Силами обороны Украины и российскими войсками. Оккупанты усилили атаки на Авдеевском направлении – за сутки ВСУ отразили 39 штурмов. Также россияне 22 раза атаковали на Новопавловском направлении, 20 – на Бахмутском и по 14 штурмов на Лиманском и Купянском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 2 мая.

В общем, враг нанес 5 ракетных и 63 авиационных удара, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Харьков, Золочев, Глубокое, Большая Даниловка, Слобожанское, Купянск, Боровая Харьковской области; Дилиевка, Соловьево, Очеретино, Новоселовка, Прогресс, Уманское, Желательное, Новожелательное, Новомихайловка, Константиновка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Лобковое, Орехов Запорожской области; Ольговка, Тягинка, Велетенское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестово, Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении отражены 14 атак, совершенных противником в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 20 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спирное, Новый Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 39 атак в районах населенных пунктов Калиново, Архангельское, Прогресс, Очеретино, Сокол, Соловьево, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 9 безуспешных атак на позиции наших войск.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация и подразделения ракетных войск Сил обороны нанесли поражение по 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БпЛА и по 8 районам сосредоточения личного состава противника.