РФ за добу втратила понад 1000 військових і 20 танків – Генштаб

РФ за минулу добу в ході війни проти України втратила приблизно 1030 військових, 20 танків, 29 бронемашин, 20 артсистем, 23 безпілотники та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.05.24 орієнтовно склали: