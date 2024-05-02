РФ за добу втратила понад 1000 військових і 20 танків – Генштаб
РФ за минулу добу в ході війни проти України втратила приблизно 1030 військових, 20 танків, 29 бронемашин, 20 артсистем, 23 безпілотники та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 470 870 (+1 030) осіб,
- танків − 7 332 (+20) од,
- бойових броньованих машин − 14 096 (+29) од,
- артилерійських систем − 12 044 (+20) од,
- РСЗВ − 1 053 (+0) од,
- засобів ППО − 784 (+4) од,
- літаків − 348 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 561 (+23) од,
- крилатих ракет − 2 126 (+0) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 16 224 (+49) од,
- спеціальної техніки − 1 988 (+8) од.