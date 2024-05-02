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РФ за добу втратила понад 1000 військових і 20 танків – Генштаб

РФ за добу втратила понад 1000 військових і 20 танків – Генштаб
Фото: Facebook

РФ за минулу добу в ході війни проти України втратила приблизно 1030 військових, 20 танків, 29 бронемашин, 20 артсистем, 23 безпілотники та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 470 870 (+1 030) осіб,
  • танків − 7 332 (+20) од,
  • бойових броньованих машин − 14 096 (+29) од,
  • артилерійських систем − 12 044 (+20) од,
  • РСЗВ − 1 053 (+0) од,
  • засобів ППО − 784 (+4) од,
  • літаків − 348 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 561 (+23) од,
  • крилатих ракет − 2 126 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 16 224 (+49) од,
  • спеціальної техніки − 1 988 (+8) од.

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