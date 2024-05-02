РФ за сутки потеряла более 1000 военных и 20 танков – Генштаб
РФ за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла около 1030 военных, 20 танков, 29 бронемашин, 20 артсистем, 23 беспилотника и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 470 870 (+1 030) человек,
- танков − 7 332 (+20) ед,
- боевых бронированных машин – 14 096 (+29) ед,
- артиллерийских систем − 12 044 (+20) ед,
- РСЗО − 1 053 (+0) ед,
- средств ПВО − 784 (+4) ед,
- самолетов − 348 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9561 (+23) ед,
- крылатых ракет − 2 126 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 16 224 (+49) ед,
- специальной техники – 1 988 (+8) ед.