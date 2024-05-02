РФ за сутки потеряла более 1000 военных и 20 танков – Генштаб

РФ за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла около 1030 военных, 20 танков, 29 бронемашин, 20 артсистем, 23 беспилотника и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.05.24 ориентировочно составили: