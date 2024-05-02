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РФ за сутки потеряла более 1000 военных и 20 танков – Генштаб

РФ за сутки потеряла более 1000 военных и 20 танков – Генштаб
Фото: Facebook

РФ за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла около 1030 военных, 20 танков, 29 бронемашин, 20 артсистем, 23 беспилотника и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 470 870 (+1 030) человек,
  • танков − 7 332 (+20) ед,
  • боевых бронированных машин – 14 096 (+29) ед,
  • артиллерийских систем − 12 044 (+20) ед,
  • РСЗО − 1 053 (+0) ед,
  • средств ПВО − 784 (+4) ед,
  • самолетов − 348 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9561 (+23) ед,
  • крылатых ракет − 2 126 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 16 224 (+49) ед,
  • специальной техники – 1 988 (+8) ед.

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